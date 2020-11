Live: Anschober mit Update und Studie zu den Corona-Maßnahmen

Am Montag wird Anschober bei einer Pressekonferenz ein Update und eine Studie zu den Corona-Maßnahmen präsentieren. Wir berichten live ab 10 Uhr.

Gesundheitsminister Anschober wird am Montag ein Update und eine Studie zu den Corona-Maßnahmen präsentieren. Mit dabei sind auch Medizinier Klimek und GÖG-Geschäftsführer Ostermann. Wir berichten live.

Corona-Update mit Gesundheitsminister Anschober

Mit unterschiedlichen Maßnahmen und Verordnungen versuchen die Länder in Europa aber auch weltweit die COVID-19 -Pandemie nicht nur wirksam zu bekämpfen, sondern auch dauerhaft einzudämmen. Eine internationale Studie zeigt nun, dass die richtige Kombination an Maßnahmen für das jeweilige Land zum richtigen Zeitpunkt den Erfolg bei der Bekämpfung der Pandemie ausmacht. Allerdings müssen die Maßnahmen in der optimalen Kombination und Abfolge starten, um maximal effektiv zu sein und damit COVID-19 zu stoppen. Die Studie weist auch darauf hin, dass viele radikale Maßnahmen auch ungewollte Auswirkungen haben und beschreibt das Einschränken der Bewegung und soziale Distanz als "nukleare Option".