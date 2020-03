LIVE: Aktuelle Infos zum Wiener Donauinselfest 2020

Am Montag verkünden die Veranstalter aktuelle Neuigkeiten und Entwicklungen rund um das Wiener Donauinselfest 2020 in einer Pressekonferenz via Live-Stream.

Die Vorbereitungen für das Wiener Donauinselfest 2020 sind bereits seit mehreren Monaten im Gang. Anfang März wurden die ersten Programmschwerpunkte vorgestellt. Ende März sollten die ersten Bands, die vom 26. bis 28. Juni 2020 die Wiener Donauinsel bespielen, vorgestellt werden.

Aufgrund der derzeitigen Coronavirus-Pandemie könnte allerdings auch eine Absage des Mega-Events im Raum stehen. Ab 10.30 Uhr werden Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, Thomas Waldner, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien und Kurt Wimmer, Präsident Verein Wiener Kulturservice, aktuelle Informationen bekanntgeben.