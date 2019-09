Auch das nasse Wetter hielt die Teilnehmer im April nicht von ihrem Marsch in WIen ab.

Little Mammut: Die "kleine" Extrem-Wanderung in Wien

Der verkürzte Mammutmarsch "Little Mammut" findet am 28. September in Wien statt. 1.500 Menschen werden erwartet, die wahlweise 30 oder 55 Kilometer durch das Bundesland Wien wandern.

Nach der erfolgreichen Premiere des Mammutmarsches (100 km in 24 Stunden zu Fuß) in Wien im April 2019 kommt mit dem Little Mammut (30 km bzw. 55 km) nun auch der kleine Bruder der Wanderung zum ersten Mal nach Wien.

Rund 1.500 Teilnehmer werden erwartet und stellen sich der Herausforderung des Extremwanderns. Los geht es ab 8:30 Uhr (55 km) und ab 11:00 Uhr (30 km) am Sportbad ASV Wien in Wien-Kaisermühlen, wo der Marsch auch enden wird.

30 oder 55 Kilometer durch Wien

Die Route führt voraussichtlich Richtung Norden durch die Stadt, direkt an der Donau entlang und bei der 55-Kilometer-Variante auch raus ins Grüne rund um das Gebiet der Wiener Höhenstraße. Der Little Mammut Wien bietet eine anspruchsvolle, aber schöne Herbstwanderung – ganz egal ob als Einsteiger auf der 30er Strecke oder als ambitionierter Mammutmarsch-Wanderer.

Die Teilnehmer erwartet dabei eine Mischung aus Abenteuer und Grenzerfahrung – sowohl körperlich als auch mental. Für das leibliche Wohl sorgen an den Verpflegungsstellen verschiedene Snacks, wärmender Kaffee sowie ein wohlverdientes Feierabendgetränk im Ziel. Als Belohnung gibt es neben Applaus und einer herzlichen Umarmung noch eine in Holz gravierte Mammutmarsch-Medaille, eine Urkunde und ein Finisher-Bändchen für das Handgelenk.

1.000 Teilnehmer beim letzten Mammutmarsch

Beim letzten Mammutmarsch in Wien sind exakt 1.000 Leute angetreten, 302 schafften es auch ins Ziel. Die genaue Route für den "Little Mammut" erfahren die Teilnehmer erst einige Tage vor dem Event am 28. September. Anmelden kann man sich hier.