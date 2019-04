100 km - 24 Stunden - Zu Fuß: Der erste Mammutmarsch in Wien

Am 27. April findet der erste Mammutmarsch in Wien statt.

Am 27. April findet der erste Mammutmarsch in Wien statt. Teilnehmer werden innerhalb von 24 Stunden eine Strecke von 100 km bewältigen. Der Start ist direkt in Tull an der Donau.

Der Mammutmarsch startet Ende April erstmals in Wien. Am 27. April werden sich knapp 1.000 Teilnehmer der Herausforderung des Extrem-Wanderns stellen. Start ist um 15:30 Uhr direkt an der Donaut in Tulln vor den Toren Wiens.

Der allererste Mammutmarsch überhaupt startete 2013 mit 17 Teilnehmern in Berlin. Damals bestand die Extremwander-Szene noch aus kleinen lokalen Events mit eingeschworenen Teilnehmern. Neben Wien ist der Mammutmarsch mittlerweile auch in vielen anderen Regionen vertreten und hat einen wahren Boom des Langstreckenwanderns ausgelöst – vor allem auch bei jungen Leuten.

Mammutmarsch in Wien mit Blick auf die Voralpen Zwischen Hügellandschaften und Flusstälern führt der Mammutmarsch Wien mit Blick auf die Voralpen, direkt an der Donau entlang, durch die Vororte Wiens und den Wienerwald. Dabei erwartet die Teilnehmer eine Mischung aus Abenteuer und Grenzerfahrung. Mammutmarsch heißt 100 km durchhalten, 24 Stunden kämpfen und zu Fuß die eigenen Grenzen austesten. Blasen und wunde Füße inklusive.

Für das leibliche Wohl auf der Wanderung sorgen an den Verpflegungsstellen verschiedene Snacks, wärmender Kaffee sowie ein wohlverdientes Feierabendgetränk im Ziel. Als Belohnung gibt es eine in Holz gravierte Mammutmarsch-Medaille, eine Urkunde und ein Finisher-Bändchen für das Handgelenk.