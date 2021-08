Littering: 7.731 Tonnen Müll landeten 2020 auf den heimischen Autobahnen

Der Müllberg im Osten ist trotz Lockdowns laut Asfinag nur wenig geschrumpft - Stichwort Littering. 7.731 Tonnen an Müll sind auf Österreichs Autobahnen angefallen.

Auf 55 Rastplätzen und 87 Raststationen entlang des österreichischen Autobahn- und Schnellstraßennetzes sind im Vorjahr insgesamt 7.731 Tonnen an Müll angefallen. Das sei trotz der Lockdowns und dem damit verbundenen Weniger an Verkehr nur ein geringer Rückgang im Vergleich zur Abfallmenge von 2019, hieß es in einer Aussendung der Asfinag.