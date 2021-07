"Mülltonnensong" wirbt für richtige Mülltrennung und gegen Littering

Mit der Initiative "Reinwerfen statt Wegwerfen" will die ARA Bewusstsein für Mülltrennung gegen Littering stärken. Ganz einfach wird das erklärt mit einem "Mülltonnensong".

Auf den bekannten Social-Media-Kanälen von TikTok bis Instagram will die Altstoff Recycling Austria AG (ARA) mit der Initiative "Reinwerfen statt Wegwerfen" vor allem bei der jungen Zielgruppe das Bewusstsein für richtige Mülltrennung und gegen Littering stärken. "Das achtlose Wegwerfen von Abfall bringt nicht nur Nachteile für die Umwelt, zusätzlich gehen wertvolle Sekundärrohstoffe verloren - ein No-Go in Zeiten von Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft", stellt die ARA fest.

Verpackungen sollen recycelt werden

Insgesamt 1,7 Millionen Menschen im Alter zwischen 15 und 30 Jahren leben in Österreich, die Zukunft der Kreislaufwirtschaft ist eng mit deren Konsum- und Entsorgungsverhalten verbunden. "Wir wollen jede Verpackung zurück fürs Recycling", erklärte ARA-Vorstand Harald Hauke mit Blick auf die europäischen Sammel- und Recyclingvorgaben am Donnerstag in einer Aussendung.