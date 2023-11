Listerien-Todesfälle: Prozess in NÖ erneut vertagt

Im laufenden Prozess gegen den ehemaligen Chef der mittlerweile geschlossenen Käserei Gloggnitz im Bezirk Neunkirchen wegen Listerien-Todesfällen und -Erkrankungen hat der zuständige Lebensmittelinspektor am Donnerstag vor dem Landesgericht Wiener Neustadt über Mängel im Betrieb berichtet.

Hygiene-Skandal: Angeklagter bestreitet alle Vorwürfe

Bereits 2018 wurden Listerien in Gullyproben im Reiferaum der Käserei nachgewiesen, und im Jahr darauf ergab eine erneute Überprüfung ein positives Ergebnis. In den Produkten selbst konnte damals jedoch keine Kontamination nachgewiesen werden. Nach 2019 wurde das Kajmak der Käserei nicht mehr auf Listerien untersucht. Zwischen März 2020 und Oktober 2022 kam es zu nachweislichen Gesundheitsschädigungen und Todesfällen durch kontaminierte Lebensmittel. Die Käserei wurde Ende 2022 endgültig geschlossen.

Käserei: Kühlkette wurde ebenfalls beleuchtet

Zeugin berichtete von Schwindel und Übelkeit

Eine 33-jährige Zeugin berichtete von Schwindel und Übelkeit nach dem Verzehr von Kajmak in einem Wiener Restaurant im Oktober 2022. Zwölf Tage später kam es zu einer Frühgeburt aufgrund von Listerien, bei der ihre Tochter eine Sepsis entwickelte und künstlich beatmet werden musste. Der Angeklagte argumentierte, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum des Produkts bereits Mitte September überschritten gewesen sein müsse, da im August zum letzten Mal an das Restaurant geliefert wurde. Er behauptete zudem, dass Restaurants häufig Produkte nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums weiterverwendeten. Die Verhandlung wurde vertagt, um diesen Einwand weiter zu prüfen. Am 9. Januar wird unter anderem ein Verantwortlicher des geschlossenen Restaurants als Zeuge befragt, und es wird auch ein medizinisches Gutachten behandelt. Eine weitere Privatklägerin schloss sich dem Verfahren als Privatbeteiligte an.