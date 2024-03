Listerien-Prozess in NÖ: Verfahren eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt zog den Strafantrag gegen den ehemaligen Chef der Käserei Gloggnitz zurück

Listerien-Prozess: Ex-Chef von Käserei wegen grob fahrlässiger Tötung verurteilt

Der 39-Jährige wurde am 15. Februar wegen grob fahrlässiger Tötung in fünf Fällen und grob fahrlässiger schwerer Körperverletzung bzw. grob fahrlässiger Körperverletzung in je zwei Fällen für schuldig befunden. Anklagen in Bezug auf zwei ursprünglich im Strafantrag enthaltene Listerieninfektionen wurden jedoch fallen gelassen. Diese Anklagen sollten zusammen mit anderen Vorwürfen wie Untreue, vollendeter und versuchter Körperverletzung sowie Nötigung in einer individuellen Richterverhandlung am Donnerstag dieser Woche behandelt werden. Die Zurücknahme des Strafantrags wurde von Habitzl mit Verweis auf Paragraf 192 Absatz 1 der Strafprozessordnung begründet. Dieser besagt, dass Ermittlungsverfahren eingestellt werden können, wenn dem Beschuldigten mehrere Straftaten zur Last gelegt werden und die Verfolgung einzelner Vorwürfe voraussichtlich keinen wesentlichen Einfluss auf das Strafmaß hat.