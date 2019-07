Liste JETZT: Kandidaten für NR-Wahl präsentiert

Am Montag präsentierte Parteichefin Maria Stern für weitere Kandidaten auf der Bundesliste der Liste JETZT. Unter anderem ist Thomas Walach von "zackzack.at" einer der Kandidaten.

Der Chefredakteur des Online-Magazins der Liste JETZT, "zackzack.at", will in den Nationalrat einziehen. Parteichefin Maria Stern präsentierte am Montag in einer Pressekonferenz Thomas Walach als einen von weiteren vier Kandidaten auf der Bundesliste. Die Website hatte mit einem Cartoon für Diskussionen gesorgt, der NEOS-Obfrau Beate Meinl-Reisinger als Hündin dargestellt hatte.