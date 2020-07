Liquid Market 2020 mit neuer Location in Wien-Neubau

Das Wiener Cocktail-Festival Liquid Market findet von 6. bis 8. August 2020 auf dem Gelände des ehemaligen Sophienspitals unter freiem Himmel statt. Ursprünglich war eine reine Indoor-Version im Hotel Andaz Vienna Am Belvedere geplant.

Liquid Market 2020 totzt der Corona-Krise

"Es war in diesem Jahr eine chaotische Odyssee, aber Krisen sind eben unberechenbar", nimmt es Initiator Bert Jachmann, Bartender und Bar-Berater mittlerweile gelassen. "Umso mehr freuen wir uns, dass wir jetzt mit dem Liquid Market unter freiem Himmel in einer wunderschönen und einzigartigen Parkanlage zu Gast sein können." Das Gelände im 7. Wiener Gemeindebezirk hat seine Feuertaufe als Festival-Location bereits hinter sich, 2018 fand hier die Vienna Design Week statt. In diesem Jahr werden im Schatten alter Bäume lässige Cocktail- und Longdrink-Kreationen und angesagte Spirituosen von fulminanten Barkeeperinnen und Barkeepern serviert.



Liquid Market im Spital

Datum: Donnerstag 6. August bis Samstag 8. August 2020

Ort: ehem. Sophienspital

1070 Wien, Apollogasse 19