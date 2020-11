Linzer Straße in Wien-Penzing wird punktuell saniert

Die Fahrbahn und Gehwege der Linzer Straße zwischen Zehetnergasse und Gusenleithnergasse im 14. Wiener Gemeindebezirk werden punktuell wieder instandgesetzt.

Am Dienstag, dem 10. November 2020, beginnt die Stadt Wien mit den Arbeiten, die in zwei Bauphasen erfolgen. Die Arbeiten in der Linzer Straße erfolgen halbseitig, wobei die Linzer Straße zwischen Zehetnergasse und Gusenleithnergasse in beide Fahrtrichtungen als provisorische Einbahn geführt wird.