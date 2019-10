Lino - Ein voll verkatertes Abenteuer: Trailer und Infos zum Film

Lino ist und war immer schon ein echter Pechvogel. Das ändert sich auch nicht, als er dank seines selbst gebastelten Katzenkostüms einen Job als Animateur antreten kann: Kinder fallen über ihn her und seine Vermieterin setzt ihn vor die Tür. In seiner Verzweiflung wendet sich Lino an den Magier Don Leon - dessen Zauberelixier ihn allerdings in einen richtigen Kater verwandelt.

Bald wird Lino von der Polizei verfolgt, die ihn fälschlicherweise für einen Einbrecher hält und stolpert auch noch über ein kleines Waisenmädchen. So geht die abenteuerliche Flucht eben gemeinsam mit der Kleinen und Zauberer Don Leon weiter.

