Linke Wienzeile: 78-Jährige von Pkw erfasst

Am Samstagvormittag wurde eine 78-jährige Frau bei einem Unfall auf der Linken Wienzeile verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Um 9.50 Uhr war am Samstag eine 78-jährige Geschäftsfrau bei einem Unfall auf der Linken Wienzeile in Wien-Mariahilf verletzt worden. Die Frau hatte die Straße überqueren wollen, um Gegenstände aus einem Lager in der Eggerthgasse für den Flohmarkt am Naschmarkt zu holen.