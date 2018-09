Lime: Startschuss mit 300 E-Rollern in Wien

Heute um Punkt 9 Uhr startet der E-Roller-Anbieter Lime offiziell mit bis zu 300 elektrischen Scootern in Wien.

Und so funktioniert’s: Die Scooter werden am Donnerstag ab 09:00 Uhr in der Innenstadt verteilt sowie in den nächsten Wochen, je nach Bedarf der Wienerinnen und Wiener, auf mehrere Hundert erhöht. In der App sind bereits die ersten Standorte der Fahrzeuge zu sehen.