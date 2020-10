Lime ergänzt Flotte in Wien um E-Bikes

Lime startet ein flexibles E-Bike-Sharing in Wien. 150 Pedelecs stehen zur Verfügung. Zum Start gibt es außerdem eine besondere Aktion mit Freifahrten.

Bald wird es bunter auf Wiens Straßen. Lime ergänzt sein Angebot in Wien um flexibles E-Bike-Sharing. Gestartet wird mit 150 Pedelecs von Jump. Jump hat alle E-Bikes und E-Scooter von Uber übernommen. Die E-Bikes von Jump können in der Lime-App gebucht werden. Der Mietpreis setzt sich zusammen aus 1 € pro Freischaltung und liegt pro Fahrminute bei 0,25 €. Inhaber eines Lime Pass können sowohl E-Scooter als auch E-Bikes nutzen, zum Beispiel mit dem Tagespaket für 9,99 €.

Corona-Pandemi brachte Aufschwung für E-Scooter und E-Bikes

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie boomen individuelle Fortbewegungsmittel. Auch die E-Scooter erfreuen sich in Wien seit der Rückkehr aus der COVID-19-bedingten, mehrwöchigen Pause großer Beliebtheit und bieten Individualmobilität für diejenigen, die in der aktuellen Situation sicher, flexibel und an der frischen Luft unterwegs sein möchten. Insgesamt verzeichnet Lime seit dem Start in Österreich vor 2 Jahren bereits knapp 2 Mio. Fahrten.