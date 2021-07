Lifebrain-Chef: "Pandemie ist noch nicht vorbei"

Der Chef des Labors Lifebrain, das die Gurgeltests für die Stadt Wien auswertet, warnt vor zu schnellen Lockerungen. Kritik übte er an Bundeskanzler Kurz und der Regierung.

Der Mediziner und Laborbetreiber Michael Havel, der für die Stadt Wien das "Alles gurgelt"-Projekt abwickelt, ist überzeugt, dass die Pandemie nicht verschwunden ist. Das sagte er am Samstagabend in ORF-"Wien Heute". "Die Varianten werden immer aggressiver, weil durch die Impfung ein gewisser Selektionsdruck entsteht." Kritik gab es an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und an der Regierung.