Life-Ball-Sonderausstellung im Wiener Hofmobiliendepot

Bei einer Sonderausstellung im Wiener Hofmobiliendepot werden heuer erstmals Kostüme und Accessoires aus der diesjährigen Life Ball Style Bible sowie einige ausgewählte Exponate aus vergangenen Produktionen zu sehen sein. Die Ausstellung ist von 17. Mai bis 15. September 2019 zu sehen.

“Ziel ist es, die Kostüme des diesjährigen Life Ball in Verbindung mit der Geschichte der Identitätsbewegung vom Stonewall-Aufstand in New York City über 26 Jahre Life Ball in Wien zu erfassen und widerzuspiegeln. All das haben wir in die historisch geschützten Räumlichkeiten des Museumsbestands eingebunden,” so Stephan Ferenczy vom Architekturbüro BEHF.