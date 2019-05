Life Ball: Politisch von gestern

Gastkommentar von Johannes Huber. Das Ende des schrillen Events ist bezeichnend für die politischen Veränderungen in Stadt und Land.

Pompös solle der allerletzte Life Ball werden, der am 8. Juni vor und im Wiener Rathaus über die Bühne geht, weiß die „Krone“. „Heute“ berichtet, dass Red Bull und Circus Roncalli dem Event unter dem Motto „United in Diversity“ Flügel verleihen werden: Drinnen sollen unzählige Spiegel für einen Hauch von Orient sorgen und draußen soll ein Riesenrad zum Hingucker werden.

Erfahrungsgemäß wird jedoch etwas ganz anderes im Vordergrund stehen. Menschen nämlich, die sich so schrill schminken, kleiden und geben, dass die einen das als faszinierend weltoffen und die anderen einfach nur als obszön bezeichnen werden. Jede sexuelle Orientierung ist nicht nur erlaubt; sie wird hier auch in so ziemlich einzigartiger Art und Weise demonstriert.