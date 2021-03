Lieferungen für Gratis-Selbsttests verzögern sich

Wegen Lieferproblemen bei den Gratis-Wohnzimmertests werden größere Kontingente der Tests erst im Laufe der kommenden Woche in den Apotheken eintreffen.

Der Grund sind logistische Verzögerungen auf dem Weltmarkt und langwierige Zollabfertigungen. In der Folge komme es aktuell zu Verzögerungen bei den Nachlieferungen der Tests an die 1.400 österreichischen Apotheken, meldet die Apothekerkammer.

Entspannung im Laufe der Woche

Drei Millionen Einzeltests sind in dieser Woche an die Apotheken in Österreich ausgeliefert worden. Nur mehr wenige Apotheken verfügten am Freitag noch über Corona-Antigentests zur Gratis-Abgabe.