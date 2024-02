Lieferando-Awards: Das sind Wiens beliebteste Restaurants mit Lieferservice

Unter den beliebtesten Restaurants mit Lieferservice befinden sich viele in Wien.

Über 19.000 Lieferando-Kunden in ganz Österreich haben abgestimmt und für ihre Lieblingsrestaurants gevotet. Zahlreiche Awards gingen dabei an Restaurants in Wien.

19 Restaurants in ganz Österreich wurden von Lieferando-Kunden ausgezeichnet. Mehr als die Hälfte der Awards gingen nach Wien.

Beliebteste Restaurants Österreichs erhielten Lieferando-Award

Eine Übersicht zeigt die einzelnen Gewinner-Lokale - alle Restaurants, die in Wien zu finden sind, wurden dabei fett markiert.

Österreichs bestes Restaurant: Arizona Burger aus Wien

Beste internationale Restaurant-Kette: Vapiano

Beste lokale Restaurantkette: Noodle King

Bester Newcomer: Time Pizza aus Wien

Innovativstes Restaurant: Knödel Manufaktur aus Wien

Bestes Vegan Restaurant: Vegitalian aus Salzburg

Beste österreichische Küche: Dolce Vita aus Wien

Bestes asiatisches Restaurant: Ichi go Ichi e - Ramen Bar aus Graz

Bestes Burger Restaurant: Arizona Burger aus Wien

Bestes italienisches Restaurant: Limes Café aus Graz

Bestes Mittagessen: Restaurant Akropolis aus Mödling

Bestes Kebab Restaurant: Duru Kebap aus Wien

Bestes Restaurant für gesunde Ernährung: Krazy Kitchen aus Wien

Bestes Dessert Restaurant: Knödel Manufaktur aus Wien

Bestes Restaurant aus Wien: Liu's Wok Währing

Bestes Restaurant aus Graz: Big Kebap

Bestes Restaurant aus Linz: Pho Hanoi

Bestes Restaurant aus Innsbruck: B-West

Bestes Restaurant aus Salzburg: Alpenstüberl