Am 12. November und 9. Dezember 2023 findet wieder der Lieblingsflohmarkt in Wien-Meidling statt.

Lieblingsflohmarkt kommt wieder in den Festsaal in Wien-Meidling

Am 12. November und 9. Dezember 2023 kommt der Lieblingsflohmarkt wieder in den Festsaal Meidling in Wien.

Am Vormittag von 10-13 Uhr füllt sich der Saal mit vielen Familien, die Kinderkleidung, Spielzeug, Kinderbücher und alles für Sport und Spiel kaufen und verkaufen. Eine Auswahl an gut erhaltener Baby-Erstausstattung zieht viele schwangere Frauen und Paare zum Lieblingsflohmarkt, um sich günstig mit Babystramplern, Stillkissen, Stoffwindeln, Babytragen, Tragetüchern, Kinderwägen und vielem mehr einzudecken.

Lieblingsflohmarkt kommt nach Wien-Meidling

Am Nachmittag von 15-18 Uhr gehts dann weiter für alle Fashionistas mit Damenmode, Schuhe, Stiefel, Handtaschen, Schmuck und Kosmetik. Für Snacks und Getränke ist gesorgt.

Der Saal bietet über 100 Verkaufstische, wo noch ein Plätzchen frei ist. Buche jetzt online auf www.lieblingsflohmarkt.at einen fixen Standplatz um 40 Euro. Die Kleiderstange kann mitgebracht werden, das kostet nichts extra. Tische und Sessel werden von uns zur Verfügung gestellt. Viele Gratis-Parkplätze findet man direkt vorm Veranstaltungsgebäude und in den umliegenden Strassen (keine Kurzparkzone am Wochenende in Wien). Öffentlich ist der Lieblingsflohmarkt mit der U4 und U6 (Station "Längenfeldgasse" und 5 Minuten zu Fuß) zu erreichen.

Details zum Lieblinsflohmarkt für Frauen und Kinder

Wann: 12. November 2023 und 9. Dezember 2023

12. November 2023 und 9. Dezember 2023 Wo: VHS Meidling (Festsaal), Längenfeldgasse 13, 1120 Wien

VHS Meidling (Festsaal), Längenfeldgasse 13, 1120 Wien Uhrzeiten : 10-13h Baby-Kinder-Flohmarkt (Kinderkleidung, Spielzeug, Kinderbücher), 15-18h Frauen-Flohmarkt (Damenkleidung, Schuhe, Taschen, Schmuck)

: 10-13h Baby-Kinder-Flohmarkt (Kinderkleidung, Spielzeug, Kinderbücher), 15-18h Frauen-Flohmarkt (Damenkleidung, Schuhe, Taschen, Schmuck) Preis: 2 Euro Eintritt für BesucherInnen

2 Euro Eintritt für BesucherInnen Anreise: Viele Gratis-Parkplätze und Parkgarage ums Ecke (Steinbauergasse)! Buffet! Gute Öffi-Anbindung (U4/U6 Längenfeldgasse und 5min zu Fuß)

Standplätze frei! Standgebühr 40 Euro, Tische und Sessel vorhanden.