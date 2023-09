"Lieblingsflohmarkt" findet am 1. Oktober in der Wiener Marxhalle statt

Am 1. Oktober 2023 findet bei der Wiener Marxhalle wieder der Lieblingsflohmarkt statt.

Am 1. Oktober findet ab 9 Uhr bis 13 Uhr wieder der "Lieblingsflohmarkt" in der Marxhalle in Wien-Landstraße statt.

Der große lieblingsflohmarkt kommt nach wieder nach St. Marx in Wien-Landstraße. Der Schwerpunkt liegt diesmal bei Vintage-Mode und Spielsachen.

Lieblingsflohmarkt findet am 1. Oktober in Wiener Marxhalle statt

Ein beliebter Fixpunkt für Frauen und Familien ist der riesige Second-Hand-Markt in Wien-Landstraße. Über 150 AustellerInnen verkaufen Kinderkleidung, Spielzeug, Kinderbücher und alles für Sport und Spiel, sowie Damenmode, Schuhe, Taschen, Schmuck und Kosmetik. Ab 9 Uhr vormittags tummeln sich kauflustige Leute bei freiem Eintritt auf der Freifläche neben der Marxhalle Wien, um die besten Stücke zu ergattern. Für Snacks und Getränke ist gesorgt und es stehen viele Parkplätze direkt am Flohmarktgelände zur Verfügung. Öffentlich ist der lieblingsflohmarkt mit der U3 Erdberg zu erreichen.

Verkaufsplatz beim Lieblingsflohmarkt sichern

Wer schon immer einmal seinen eigenen Kleiderschrank aussortieren oder die Spielsachen der Kids verkaufen wollte, hat nun Gelegenheit dazu. Buche jetzt rasch online deinen Verkaufsplatz um 35 Euro auf www.lieblingsflohmarkt.at. Bitte Tisch oder Kleiderstange selbst mitbringen, dein Auto parkt am Standplatz. Alle Infos für AusstellerInnen und unser Ticketshop findest du auf unserer Website www.lieblingsflohmarkt.at

Weitere Flohmarkt-Termine

Sonntag, 22. Oktober 2023 , Halle B Veranstaltungshalle Baden

, Halle B Veranstaltungshalle Baden Sonntag, 12. November 2023 , Festsaal VHS Meidling, 1120 Wien

, Festsaal VHS Meidling, 1120 Wien Samstag, 9. Dezember 2023, Festsaal VHS Meidling, 1120 Wien