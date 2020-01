"Liebesbrief an Unbekannt": Thomas Brezina mit erstem Liebesroman

Nach mehr als 560 Bücher für Kinder, schreibt Thomas Brezina seit 2017 auch Bücher für Erwachsene. Mit "Liebesbrief an Unbekannt" ist sein erster Liebesroman entstanden. VIENNA.at hat "Liebesbrief an Unbekannt" für Sie gelesen.

Emma will den Traummann ins Leben zaubern

In Emmas Leben läuft gerade nichts rund. Vom gewalttätigen und hinterhältigen Mann geschieden, pleite und mit getrübten Verhältnis zu ihrer Familie verlässt sie Salzburg und geht ins britische Seebad Brighton. Dort soll sie für ein Jahr die Frühstückspension ihrer Tante übernehmen. Um ihr (Liebes-)Leben wieder auf Kurs zu bringen, rät ihre Freundin Patricia, Briefe an ihren unbekannten Traummann zu schreiben und sie anschließend wegzuschließen. Wie durch Magie soll so eine neue Liebe in Emmas Leben gebracht werden. Ohne dran zu glauben, beginnt Emma mit dem Briefeschreiben. Doch dann kommt alles anders als erwartet - denn plötzlich landet tatsächlich Post von dem unbekannten Traummann in ihrem Briefkasten.