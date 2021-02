Liebe geht über die Stimmbänder: Die singenden Blumenboten von Wien

Ein Blumenstrauß und ein Ständchen einer Weltklasse-Opernsängerin - das kann Ehen retten. Der Blumenshop "rosenrot" in Wien-Favoriten bietet das besondere Service im Corona-Lockdown an.

Blumen sagen mehr als 1.000 Worte - besonders, wenn sie von einer professionellen Opern- oder Musical-Sängerin überbracht werden. Der Blumenladen "rosenrot" in Wien-Favoriten wurde in der Corona-Pandemie erfinderisch und bietet pünktlich vor dem Valentinstag das Service an.

Blumenstrauß mit Gesangseinlage

Überbracht wird der Strauß von einem oder einer Operetten- bzw. Musical-Sänger oder Sängerin nach Wahl. Egal ob ein klassisches "Nessun dorma" oder ein moderneres "Will you still love me tomorrow" von Amy Winehouse - bei der Musikauswahl sind fast keine Grenzen gesetzt.