Lidl verzichtet auf längere Öffnung an Einkaufssamstagen

Auch wenn am 8. Dezember und den kommenden Einkaufssamstagen der Handel länger geöffnet haben darf - nicht alle Geschäfte werden die maximal erlaubten Öffnungszeiten mitmachen.

Wer am 8. Dezember und an den Einkaufssamstagen 12. und 19. Dezember shoppen geht, sollte sich vorher über die Öffnungszeiten genauer informieren. Geschäfte dürfen heuer am 8. Dezember von 9 bis 19 Uhr und an den beiden Samstagen bis 19 Uhr offen halten. Nicht alle werden aber mitmachen.