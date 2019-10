Leuchtpunkte Talk zum Thema Menschenrechte in Wien

Am 7. November werden beim Leuchtpunkte Talk in Wien Manfred Nowak und Julia Stemberger das Thema Menschenrechte thematisieren.

Manfred Nowak thematisiert Bedeutung der Menschenrechte

Manfred Nowak ist Generalsekretär des Global Campus of Human Rights in Venedig, Professor für Menschenrechte an der Universität Wien und Gründer des Ludwig Boltzmann Instituts für Menschenrechte. Als UNO-Experte leitet er außerdem eine Globale Studie über Kinder in Haft. Von 2004 bis 2010 war er darüber hinaus als Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für Folter tätig. An der Universität Wien hat er den Masterlehrgang "Human Rights" ins Leben gerufen. In diesem soll den Studierenden nähergebracht werden, wie Menschenrechte auf den unterschiedlichen Ebenen realisierbar sind.