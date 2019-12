Letztes Vollmondschwimmen 2019 in Wien am 13. Dezember

Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt wird am Freitag in Wien zum letzten Vollmondschwimmen des Jahres geladen.

Die Ice Swimming Association Austria und Freunde treffen sich am 13. Dezember zum letzten Vollmondschwimmen des Jahres in Wien. Los geht's um 19.00 Uhr beim Erlebnisbad am Beginn der unteren Alten Donau

neben der Kagraner Brücke.