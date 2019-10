"Letzter Weg": 30 Jahre Hospiz am Rennweg in Wien

Die mittlerweile 30-jährige Arbeit des Wiener Caritas-Socialis-Hospizes am Rennweg wird heute in der ORF-Doku "Abschied" gewürdigt.

Seit 30 Jahren versuchen die Mitarbeiter des Caritas-Socialis-Hospizes am Rennweg in Wien-Landstraße, Sterbenden einen möglichst schmerzfreien Gang des letzten Lebensweges zu ermöglichen. Wie das geht, zeichnet der ORF-Journalist Zoran Dobric in seiner Doku "Abschied" nach, die am Dienstagabend um 22.35 Uhr in ORF2 ausgestrahlt wird.