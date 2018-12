Leopoldstadt: Feuer in Wiener Pflegeheim fordert Todesopfer

Im Maimonides-Zentrum in Wien-Leopoldstadt kam es am Samstagnachmittag zu einem Brand, dem eine Person zum Opfer fiel. Das Gebäude neben der U-Bahnstation Donaumarina wird als Seniorenheim genutzt.

Ein Brand in einem Pflegeheim in der Simon-Wiesenthal-Gasse in Wien-Leopoldstadt hat Samstagnachmittag ein Todesopfer gefordert. Das teilte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr der APA mit. Seinen Angaben zufolge war das Feuer in einem Zimmer des Pflegeheims ausgebrochen.