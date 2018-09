Frau stahl Auto um für den Führerschein zu üben: Unfall in Wien-Landstraße

Am Dienstag ereignete sich ein Verkehrsunfall im 3. Wiener Gemeindebezirk. Eine 24-Jährige wollte mit einem gestohlenen Fahrzeug für die anstehende Führerscheinprüfung üben und krachte gegen ein Lebensmittelgeschäft in der Hüttenbrennergasse.

Weil sie angeblich den Führerschein machen und Fahrpraxis sammeln wollte, hat eine 24-Jährige am Dienstagvormittag in Wien-Währing einen Firmenwagen gestohlen. Die Frau fuhr mit dem Kleintransporter quer durch die Stadt, stieß zu Mittag gegen die Hausmauer eines Supermarkts im Bezirk Landstraße und beging Fahrerflucht. Polizisten fassten die Lenkerin und ihren Beifahrer in einem Obdachlosenheim.

Die gerufenen Polizisten stellten fest, dass das Fahrzeug am Vormittag als gestohlen gemeldet worden war. Der eigentliche Lenker des Firmenwagens hatte laut Steirer zuvor den Schlüssel verloren. Bei den Beamten meldete sich unterdessen ein weiterer Unfallzeuge und gab an, die Verdächtigen zu kennen. Die beiden würden in einem Übergangswohnhaus für Obdachlose in der Gänsbachergasse in der Nähe des Supermarkts wohnen.