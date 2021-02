Lenker telefonierte mit Handy während Fahrt: Mehrere Delikte aufgedeckt

Der Lenker wurde eigentlich wegen dem Handy am Steuer angehalten.

Am Montag wurde ein Fahrzeug am Handelskai in Wien-Leopoldstadt aufgehalten, weil der Lenker mit seinem Handy während der Fahrt telefonierte. Im Zuge der Kontrolle wurden gleich mehrere Delikte aufgedeckt.

Gegen 16 Uhr wurden Beamte auf einen Lenker aufmerksam, der während der Fahrt ohne entsprechende Freisprecheinrichtung mit seinem Mobiltelefon telefonierte. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 33-Jährige über keine gültige Lenkberechtigung verfügte.

Beifahrer illegal in Österreich aufhältig

Sein Beifahrer, ein 52-jähriger serbischer Staatsangehöriger, erklärte sich bereit, das Fahrzeug weiter zu lenken. Als dieser überprüft wurde, konnte festgestellt werden, dass er noch unbezahlte Verwaltungsstrafen offen hatte und sich auf Grund eines Einreiseverbotes unrechtmäßig im Bundesgebiet aufhielt. Der Beifahrer wurde festgenommen und für weitere fremdenpolizeiliche Maßnahmen in ein Polizeianhaltezentrum gebracht.

22.02.2021,16:00 Uhr 2., Handelskai

