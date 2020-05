Lenker raste in Wien mit 120 km/h der Polizei davon - Frau bei Unfall verletzt

Samstagabend entzog sich ein 20-jähriger Lenker in Wien-Döbling einer Polizeikontrolle. Dabei raste er mit bis zu 120 km/h durch das Stadtgebiet und gefährdete zahlreiche andere Verkehrsteilnehmer. Schließlich krachte er an einer Kreuzung in einen PKW. Dabei wurde eine Frau verletzt. Der Mann wurde festgenommen.

Beamte der Landesverkehrsabteilung führten gegen 19.30 Uhr im Bereich des Lichtenwerderplatzes eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Der 20-jährige Syrer ignorierte die Haltezeichen und flüchtete über die Heiligenstädter Straße stadtauswärts. Dabei erreichte er eine Spitzengeschwindigkeit von 120 km/h, raste über Gleiskörper und führte waghalsige Überholmanöver durch. Die Polizei folgte dem Lenker auf Motorrädern.

Raser verlor Kontrolle über sein Fahrzeug: Unfall

Im Kreuzungsbereich mit der Gunoldstraße verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und krachte frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Dabei wurde die 64 Jahre alte Beifahrerin verletzt. Sie wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht und dann in häusliche Pflege entlassen, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst.

Der 20-Jährige wurde gefasst und mehrfach angezeigt. Er muss sich unter anderem wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit verantworten. Während des Einsatzes war die Gunoldstraße zwischen Heiligenstädter Brücke und der Kreuzung Heiligenstädter Straße in Fahrtrichtung Barawitzkagasse gesperrt.