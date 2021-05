Lenker entdeckte während Fahrt gestohlenes Auto seiner Mutter

Am Samstag entdeckte ein Lenker in Wien in einer Kolonne das gestohlene Fahrzeug seiner Mutter. Die beiden mutmaßlichen Diebe wurden vorläufig festgenommen.

Da hat ein Pkw-Lenker am Samstag in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus wohl nicht schlecht gestaunt: Der 24-Jährige entdeckte, auf der Mariahilfer Straße fahrend, in der Kolonne vor sich das in der Nacht gestohlene Auto seiner Mutter. Der Mann blockierte geistesgegenwärtig das Fahrzeug und verständigte die Polizei. Wie diese am Sonntag berichtete, wurden die zwei männlichen Insassen vorläufig festgenommen und nach der Vernehmung auf freiem Fuß angezeigt.