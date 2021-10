Leistungsschau am Wiener Heldenplatz fällt auch 2021 aus

Wie schon im Vorjahr wird es auch heuer am Nationalfeiertag keine Leistungsschau des Bundesheeres am Wiener Heldenplatz geben. Coronabedingt wird wieder ein virtuelles Programm geboten.

Auf dem Heldenplatz werden am 26. Oktober nur die Kranzniederlegungen und die Rekrutenangelobung wie üblich über die Bühne gehen, allerdings ohne Publikum. Der Heldenplatz wird abgesperrt.

Statt der Leistungsschau mit Panzern und Flugzeugen kündigte das Bundesheer eine Online-Plattform an. Dort wird es etwa in der Früh ein Sportprogramm zum Mitmachen geben und auch Bundesheergerät und Waffen sollen von zuhause aus virtuell live mitzuerleben sein, sagte Bauer. Weitere Details will das Bundesheer dann eine Woche vor dem Nationalfeiertag bei einer Pressekonferenz bekanntgeben. Der ORF überträgt die Feierlichkeiten wie im Vorjahr im Fernsehen.