Leiner Mariahilferstraße versteigert Jugendstil-Geländer für guten Zweck

Eine aktuelle Benefizauktion rund um den schließenden Leiner auf der Mariahilferstraße bietet die Chance, sich ein nicht alltägliches Treppengeländer nach Hause zu holen und gleichzeitig eine gute Sache zu unterstützen.

Leiner veranstaltet Auktion zugunsten des Wiener Hilfswerks

Die Anlage steht nicht unter Denkmalschutz und ist nicht die originale aus dem Eröffnungsjahr des Warenhauses Esders im Jahr 1895, hat aber dennoch ein besonderes Flair. In Kooperation mit der Auktionsplattform AURENA spendet der Gebäudeeigentümer SIGNA Real Estate den Erlös der Auktion an das Wiener Hilfswerk.

Geländer unter dem Hammer: Nachhaltigkeit im doppelten Sinn

"Was uns an der Benefizauktion besonders freut, ist der Aspekt der Nachhaltigkeit. So wird der Abbau der ehemaligen Leiner-Treppe ebenso nachhaltig den Projekten des Wiener Hilfswerks helfen. Den Erlös führen wir der barrierefreien Adaptierung unserer Hilfswerk Nachbarschaftszentren zu. Sozusagen wird uns die Leiner-Treppe zu einer barrierefreien Zukunft", so Sabine Geringer, Geschäftsführerin des Wiener Hilfswerks.