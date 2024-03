Leichenfund nach Brand in Bauernhaus: Identität noch unklar

Nach dem Fund einer Leiche in einem abgebrannten Bauernhaus in der Tiroler Wildschönau ist deren Identität weiter unklar gewesen.

Das Ergebnis der Obduktion lag noch nicht vor, teilte das Landeskriminalamt (LKA) der APA mit. Die Todesursache war damit weiter offen. Ob es sich bei der Leiche um einen vermissten Bewohner handelte, soll ein DNA-Abgleich klären. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten ebenfalls noch an.

Identität von Leiche nach Brand in Tiroler Bauernhaus weiter unklar

Wann mit weiteren Ergebnissen der Ermittlungen zu rechnen war, sei nicht abschätzbar, sagte Philipp Rapold vom LKA. Die Beamten waren am Freitag noch bei der abgelegenen Brandruine in der Oberau im Einsatz.

Das Feuer war in der Nacht auf Donnerstag ausgebrochen. Das Gebäude brannte vollständig ab. In dem Haus hatten zuletzt zwei Männer gewohnt. Ein Bewohner war woanders angetroffen worden, nach dem zweiten war zunächst noch gesucht worden. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde bei der Suche in dem einsturzgefährdeten Haus schließlich eine Leiche gefunden.