Bauernhaus brannte lichterloh - Bewohner noch vermisst

Ein Bauernhaus in Tirol wurde in der Nacht auf Donnerstag ein Raub der Flammen. Die Löscharbeiten gestalteten sich für die Feuerwehr aufgrund der Lage schwierig.

Ein abgelegenes Bauernhaus in Oberau in der Wildschönau im Tiroler Bezirk Kufstein ist in der Nacht auf Donnerstag in Vollbrand geraten und komplett abgebrannt. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an.