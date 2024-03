Leiche von Vermisstem trieb beim Ölhafen Lobau in Wien im Wasser

Die Leiche eines seit Mitte Februar vermissten Besatzungsmitglieds eines Tankschiffs wurde am Sonntag im Ölhafen Lobau in Wien gefunden. Der Mann ist vermutlich ertrunken.

Bereits am 14. Februar wurde ein Besatzungsmitglied eines belgischen Tankschiffs durch dessen Kollegen bei der Polizei als abgängig gemeldet. Das Tankschiff legte damals um 10.00 Uhr vom Ölhafen Lobau ab, in Bratislava wurde bemerkt, dass das Schiffsmitglied nicht mehr an Bord ist.