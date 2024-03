Leiche beim Grundlsee ist seit 2021 abgängiger Wiener

Anfang März entdeckte ein Förster oberhalb eines Wanderwegs am Grundlsee in der Steiermark eine Leiche. Laut DNA-Abgleich handelt es sich um einen seit drei Jahren vermissten Wiener.

Bei der Leiche, die Anfang März in der Nähe des Grundlsees (Bezirk Liezen) entdeckt worden war, handelt es sich um einen Wiener. Das ergab eine DNA-Untersuchung, so die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch in einer Aussendung.