Förster entdeckte in Steiermark Leiche

Ein Förster ist am Montag auf eine männliche Leiche oberhalb eines Wanderwegs am Grundlsee (Bezirk Liezen/Steiermark) gestoßen.

Nach Informationen der Landespolizeidirektion dürfte sich das Skelett zumindest zwei Jahre lang dort befunden haben. Neben der Leiche lag eine Langwaffe. Die Identität des Toten ist nicht bekannt, der Mann soll zum Todeszeitpunkt älter als 30 Jahre und 1,65 bis 1,75 Meter groß gewesen sein. Die Polizei bat am Donnerstag um Hinweise.

Leichenfund in Steiermark

Der Förster hatte die Leiche bereits am Montag gegen 9.00 Uhr entdeckt, doch laut Polizei gibt es keine passende Vermisstenanzeige. Daher versuche man nun über die Bevölkerung an Hinweise auf die Identität des Toten zu kommen. Die Polizeiinspektion Bad Aussee ist unter der Rufnummer 059133/6351-0 erreichbar. Alternativ kann man sich auch an den Journaldienst des Landeskriminalamts Steiermark unter der Rufnummer 059133/60-3333 werden.