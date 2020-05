"Lehrlingspaket" soll Lücke bei Fachkräften verhindern

Durch die Corona-Krise sind heuer rund 10.000 Lehrstellen in Gefahr. Deswegen soll nun ein Lehrlingspaket zur Teilübernahme der Lehrlingskosten durch die öffentliche Hand ausgearbeitet werden.

Arbeitgeber-Initiative drängt auf Lehrlingspaket

"Gute Gespräche" mit Regierung laufen bereits

Das geforderte Lehrlingspaket soll bald auf den Weg gebracht werden. Man sei in "guten Gesprächen" mit Arbeitsministerin Christine Aschbacher und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (beide ÖVP), so Steinecker. Es gebe auch einen "engen Kontakt mit der Wirtschaftskammer, letztlich müsse aber der Finanzminister das Geld bereitstellen. Die Wirtschaftskammer bestätigt die Bemühungen. Man arbeite "an einem umfassenden Paket", damit es nicht zu einer Lücke bei den Fachkräften von morgen komme, so die stellvertretende Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich, Mariana Kühnel, am Freitag in einer Aussendung.