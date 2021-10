Lehrlingsmarkt erholt sich: Wieder mehr Anfänger verzeichnet

Im Herbst haben wieder mehr Personen eine Lehre angefangen. Die Zahl der Lehranfänger in den Ausbildungsbetrieben stieg mit Stichtag 30. September auf 30.263, ein Plus zum Vorjahr von 4,4 Prozent.

Ende August gab es hier noch ein Minus von 0,7 Prozent. "Der Trend ist sehr positiv, es geht deutlich bergauf", so die stellvertretende Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich, Mariana Kühnel, am Freitag in einer Aussendung.

Erholung der Wirtschaft auch am Lehrlingsmarkt zu spüren

Die Erholung der heimischen Wirtschaft schlage auch am Lehrlingsmarkt durch, "und wir können die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Lehrstellenmarkt abschütteln", sagt Kühnel. Das Image der Lehre sei deutlich im Aufwind, auch dank Berufsmeisterschaften wie den EuroSkills, wo zuletzt in Graz ein Medaillenrekord für Österreich geholt worden sei.

Auch in den Gesamtzahlen erweise sich der Lehrstellenmarkt als überaus stabil: Mit 101.560 Lehrlingen in Ausbildungsbetrieben über alle Lehrjahre sei gegenüber dem Vorjahr "fast eine Punktlandung" gelungen. 2020 waren es 101.676, das bedeutet nun einen minimalen Rückgang von 0,1 Prozent.

Österreichweit gebe es trotzdem weiterhin einen großen Überhang an unbesetzten Lehrstellen. "Die Ausbildungsbetriebe würden also gerne noch mehr Lehrlinge ausbilden, es mangelt aber vielerorts an geeigneten Bewerbern", klagt Kühnel. Wichtig wäre zudem, rasch zu einer Umsetzung der Höheren Berufsbildung als Signal an den heimischen Fachkräftestandort zu kommen.