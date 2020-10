Lehrerbewertungs-App "Lernsieg" in erweiterter Version verfügbar

Ab dem heutigen Mittwoch ist die Lehrerbewertungs-App "Lernsieg" in einer stark erweitereten Version verfügbar. Unter anderem wurde eine Kommentarfunktion eingefügt.

Die Lehrerbewertungs-App "Lernsieg" ist ab heute, Mittwoch, in einer stark erweiterten Version verfügbar. Neben der bisherigen Sternchenbewertung können auch Kommentare verfasst werden, außerdem gibt es kurz- oder längerfristige Trendkurven für Lehrer und Schulen sowie eine Vergleichsfunktion. User bekommen ein eigenes Benutzerprofil, Schüler müssen sich durch Altersangabe als solche identifizieren.

"Lernsieg" wurde im herbst 2019 gestartet

"Lernsieg" war im Herbst des Vorjahrs gestartet worden. Für die kostenlose App wurde eine Datenbank mit rund 90.000 Lehrern und den entsprechenden Schulen angelegt. Schüler können nach Registrierung via Handynummer ihre Pädagogen ab der AHS-Unterstufe bzw. Mittelschule in Kategorien wie Unterricht, Fairness, Vorbereitung oder Pünktlichkeit mit einem bis fünf Sternen bewerten.

Die Lehrer-Gewerkschaft wetterte von Beginn an gegen die App und hatte unter anderem Bedenken in Sachen Datenschutz bzw. ortete primär eine "riesige Handynummernsammelaktion". Die Datenschutzbehörde stellte ein Verfahren deswegen ein. Unabhängig davon machte ein Lehrer mit gewerkschaftlicher Unterstützung zivilrechtliche Ansprüche geltend, da er seine Persönlichkeitsrechte verletzt sieht. In dieser Rechtssache ist noch keine Entscheidung gefallen.