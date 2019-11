"Lernsieg"-App nach Hassnachrichten offline

Die Lehrerbewertungsapp "Lernsieg" eines Wiener Schülers ist nach mehreren Hassnachrichten wieder offline genommen worden. Mehrere 10.000 Downloads verzeichnete die App seit Freitag.

Vier Tage nach ihrem Start ist die Lehrerbewertungs-App "Lernsieg" seit Montagnachmittag offline, schreiben mehrere Medien in ihren Dienstagausgaben. Wegen Hassnachrichten an App-Erfinder Benjamin Hadrigan habe man die Notbremse gezogen, um den 18-Jährigen zu schützen, so eine Sprecherin zur APA. Das App-Team arbeite nun an einer Strategie, um die Mails künftig "anders zu kanalisieren".