Lehrer werden verheizt

Gastkommentar von Johannes Huber. Die Spuck-Affäre hat auch ihr Gutes: Sie weist darauf hin, wo’s hapert. Pädagogen werden mit Herausforderungen konfrontiert, die sie nicht bewältigen können.

Immerhin redet man jetzt wieder einmal über dieses Problem. Wetten aber, dass die politische Debatte morgen oder übermorgen vorbei ist? Dass Freiheitliche ihre Forderung nach Erziehungscamps genauso einpacken wie ÖVP-Ministerin Juliane Bogner-Strauß ihre Überlegung, den übelsten Knaben die Familienbeihilfe zu kürzen, oder der SPÖ-geführte Stadtschulrat ganz andere Pläne? Vielleicht ist’s aber auch besser so. Am Problem würde alles in allem ohnehin nicht angesetzt werden; im Gegenteil. Auch die „Time out“-Klassen, die das Bildungsministerium erwägt, sind alles andere als eine Wurzelbehandlung, sondern lediglich eine Notlösung, wenn gar nichts mehr hilft.

Das ist das alte Spiel: Wenn ein spektakulärer Zwischenfall, wie die „Spuck-Affäre“, öffentlich wird, gibt’s den großen Aufschrei. Doch gerade auch die Politiker, die sich am lautesten zu Wort melden, wissen ganz genau, dass es an vielen Schulen schon sehr lange brennt und dass das Feuer immer mehr um sich greift. Gelöscht haben sie nie. Also müssen sie mit ein paar zugespitzten Ankündigungen davon ablenken.

Arme Lehrer, könnte man an dieser Stelle schon sagen. Es kommt jedoch noch viel Schlimmer: Praktisch vorbreitet werden sie kaum auf das, was sie in den Klassenzimmern erwartet. Offiziell sind sie ja noch immer ehr nur dazu da, vorgegebenen Stoff zu vermitteln. Wie man aber mit mehr oder weniger schwierigen Schülern umgeht, ist nicht oder nur am Rande Teil ihrer Ausbildung, wie junge Lehrer einer Wiener Mittelschule bestätigen. Das ist ungefähr so wie eine Arztausbildung ohne Patienten. Oder ein Musikstudium ohne Instrumente. Oder eine Kellnerlehre ohne Gäste. Also geht’s bei diesen Fallbeispielen immer auch praktisch in den Sinne zu, dass arge Patienten, verstimmte Instrumente oder eben lästige Gäste ganz selbstverständlich dazugehören. Kein Wunder: Wer gelernt hat, solche Herausforderungen zu meistern, kann letzten Endes einen guten Job liefern.