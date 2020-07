Lehrer-Gewerkschaft fordert Maskenpflicht für alle ab Herbst

Die Lehrergewerkschaft fordert eine Maskenpflicht für Lehrer und Schüler für das kommende Schuljahr. Zudem kritisiert sie, dass bisher noch kein Masterplan für den Schulbeginn feststehe.

Nach den Pfingstferien ist die Maskenpflicht an Schulen am 3. Juni ausgelaufen. Geht es nach dem obersten Lehrergewerkschafter Paul Kimberger, soll der Mund-Nasen-Schutz im Herbst ein Comeback feiern. Lehrer würden ihn immer wieder fragen, wie sie sich schützen könnten. Deswegen sei er für den Mund-Nasen-Schutz für Schüler und Lehrer, sagt Kimberger in der U-Bahnzeitung "Heute" am Dienstag.