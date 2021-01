Lehrberuf: Entsorgungs- und Recyclingfachkraft

Um den erhöhten Bedarf an Fachkräften Rechnung zu tragen, entwickelte der Fachverband Entsorgungs- und Ressourcenmanagement der WKÖ im Rahmen der 3-jährigen Lehrlingsausbildung ein neues Berufsbild.

Aufgrund steigender Mitgliederzahlen, der generellen Entwicklungen im Umweltschutzbereich sowie unter anderem auch aufgrund des Kreislaufwirtschaftspakets befindet sich die Branche in einem Wandel hin zu einer Zukunftsbranche, die vielseitige und innovative Greenjobs in einem spannenden, herausfordernden Betätigungsfeld bietet. Die gemeinsam mit Branchenunternehmen erarbeitete Ausbildungsverordnung wurde seitens des Wirtschaftsministeriums nunmehr in Begutachtung geschickt und wird voraussichtlich im Mai 2021 in Kraft treten.