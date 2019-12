Leblose Frau in Lift entdeckt: Lebensrettung in Wien-Penzing

Am 2. Dezember konnte die Polizei mit dem Einsatz eines Defibrillators einer 47-Jährigen das Leben retten. Zuvor war die Frau bewusstlos in einem Lift gefunden worden.

Wiener Polizei konnte bereits "hunderte Leben" retten

"Aufgrund der intensiven Streifentätigkeit kann ein Einsatzfahrzeug in kürzester Zeit an jedem Einsatzort in Wien eintreffen", sagte Polizeisprecher Daniel Fürst. Im Kampf gegen den plötzlichen Herztod stattet der Verein "Puls" in Zusammenarbeit mit der Landespolizeidirektion sukzessive die Streifenwagen mit Defibrillatoren aus. Mittlerweile hätten die Wiener Polizistinnen und Polizisten so "hunderte Leben gerettet".