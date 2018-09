Lebensrettung in Wien-Floridsdorf

In Wien-Floridsdorf konnten Polizisten Samstagfrüh das Leben einer Frau retten. Als die 44-jährige regungslos aufgefunden wurde, begannen die Beamten sofort mit den lebenserhaltenden Maßnahmen.

Gegen 6.30 Uhr kam es in der Autokaderstraße zu dem Einsatz. Die Frau lag regungslos im Schlafzimmer. Die alarmierten Wiener Polizisten nahmen eine Herzdruckmassage vor und gaben einen Schock mit dem Defibrillator ab. Die Rettungskette mit Polizei, Feuerwehr und Wiener Berufsrettung funktionierte reibungslos, sodass die 44-Jährige vor Ort stabilisiert werden konnte. Per Notarzthubschrauber wurde sie in Krankenhaus gebracht und befindet sich mittlerweile auf dem Weg der Besserung.