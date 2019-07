Lebensrettung in Wien-Donaustadt: Polizei zur Stelle

Gestern Abend musste die Polizei Wien erneut zu einer Lebensrettung ausrücken. Dank der schnellen Reanimation konnte ein 66-Jähriger gerettet werden.

Wiener Polizeibeamten wurden am Dienstagabend gegen 20 Uhr zu einem Notfall gerufen. Ein Mann war in seinem Garten in Wien-Donaustadt zusammengebrochen, der 66-Jährige lag beim Eintreffen der Polizisten regungslos am Boden. Sein Neffe hatte bereits mit der Herzdruckmassage begonnen, die herangerufenen Beamten übernahmen die Reanimationsmaßnahmen und legten den Defibrillator an.